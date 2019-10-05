يستعد الأهلي اليوم السبت، لمواجهة أمام أسوان الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في إطار مباريات الجولة الثالثة من البطولة على استاد أسوان.
وحقق الأهلي في الأسبوع الأخير فوزًا كبيرًاعلى الإنتاج الحربي برباعية دون رد، إلا أن المدير الفني للفريق الأحمر رينيه فايلر، قد يواصل مداورة اللاعبين وعدم ثبات التشكيل إلا في بعض المراكز.
ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي
الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة
الهجوم: جونيور أجاي
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.