تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

يستعد الأهلي اليوم السبت، لمواجهة أمام أسوان الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في إطار مباريات الجولة الثالثة من البطولة على استاد أسوان.

وحقق الأهلي في الأسبوع الأخير فوزًا كبيرًا

على الإنتاج الحربي برباعية دون رد، إلا أن المدير الفني للفريق الأحمر رينيه فايلر، قد يواصل مداورة اللاعبين وعدم ثبات التشكيل إلا في بعض المراكز.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة

الهجوم: جونيور أجاي