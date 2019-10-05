موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير ريال مدريد الإسباني، مواجهة الفريق الملكي اليوم السبت أمام غرناطة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني "الليجا".
ويبحث ريال مدريد عن الحفاظ على تصدره لجدول الدوري الإسباني، ليستغل تعثر برشلونة واتلتيكو مدريد وابتعادهم عن الصدارة.
وإن كانت جماهير ريال مدريد رغمتصدر الليجا مازالت تشعر بالقلق لمستوى الفريق، خاصة مع تذبذب مستواه الواضح، وتعادل الأخير في دوري أبطال اوروبا، امام كلوب بروج البلجيكي.
ورغم تفاوت المستوى والتاريخي بين ريال مدريد وغرناطة إلا أن المباراة تحمل صراع على صدارة الدوريالإسباني، ففريق غرناطة يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة واحدة، وسيبحث عن التعادل على الأقل من أجل الحفاظ على تواجده بالوصافة لأكبر وقت ممكن.
موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة:
تنطلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة،
الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة،
السادسة مساء بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة :
تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 3
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