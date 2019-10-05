وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب أطفيح بالجيزة

في مستهل زيارته الميدانية التي يقوم بها اليوم السبت لعدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بافتتاح الملعب القانوني المطور بمركز شباب أطفيح برفقة عدد من نواب البرلمان وقيادات الوزارة ومجلس إدارة المركز.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد ادرجت مركز شباب أطفيح ضمن المنشآت المقرر تطويرها حيث خصصت الوزارة مبلغ 10 مليون جنيه للمركز بواقع 3 مليون جنيه تكلفة إنشاء

الملعب القانوني الجديد بالمركز، و7 مليون جنيه قيمة إنشاء حمام سباحة بالمركز.

وتفقد وزير الشباب والرياضة منشآت مركز شباب أطفيح المتمثلة في الملعب الخماسى، والمبنى الإداري، وصالات الأنشطة، بالإضافة إلى تفقد موقع إنشاء حمام السباحة بالمركز والمقرر الانتهاء من إنشاؤه خلال ستة أشهر من الآن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة قامت بتطوير عدد 318

ملعب بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات منذ اول يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بتكلفة وصلت إلى 361 مليون و956 ألف جنيه، وتنقسم الملاعب إلى 193 ملعب خماسى، 64 ملعب قانوني، و11 ملعب اكريليك، و48 ملعب تدريبي، وملعبين تنس أرضي.

ولفت الوزير إلى استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤيتها نحو الارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية بجميع المحافظات، وتطوير بنيتها الإنشائية على أعلى مستوى ليتمكن النشء والشباب من ممارسة جميع الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية ، وضمن رؤية الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.