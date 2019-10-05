اليوم.. الأهلي ضيفًا ثقيلًا على أسوان في الدوري الممتاز

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم السبت، مشواره للدفاع عن لقب الدوري الممتاز، حينما يلتقي بفريق أسوان على ملعب استاد أسوان، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير أمام الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، بجانب تقديم أداء جيد في المباراة، نال إشادة جماهير المارد

الأحمر.

ويبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن استمرار سلسلة انتصاراته مع الفريق، لدعم الثقة في قيادته للفريق الأحمر، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري الممتاز بـ 6 نقاط متخلفًا عن بيراميدز المتصدر بفارق الأهداف.

وعلى الرغم من تألق الأهلي في

مباراته الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، إلا أنه من المتوقع أن يقوم فايلر ببعض التغييرات في تشكيل الفريق كما اعتاد من أجل مواصلة مداورة اللاعبين.

وعلى الجانب الآخر فإن فريق أسوان يدخل في اختبار صعب أمام الأهلي المنتشي بانتصاراته، وسيبحث عن الخروج بالمباراة بأقل الخسائر، خاصة مع حصده لنقطة واحدة حتى الآن من تعادل مع إف سي مصر وهزيمة من المقاصة، احتل بها المركز الـ 14 بترتيب جدول الدوري الممتاز.