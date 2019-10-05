رياضة | الأهلي يشكو 4 أزمات أمام أسوان

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن الفريق الأول لكرة القدم يتعامل مع مباراة أسوان التي تقام اليوم باهتمام شديد واحترام كبير للمنافس ويعتبرها خطوة مهمة في مسيرة الدوري المصري

وأوضح عبد الحفيظ أن لقاء أسوان يقام في ظروف صعبة في ظل خوض اللقاء وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، لافتا إلى أن حالة أرضية ملعب المباراة ليست على المستوى المناسب.

وأضاف أن الأهلي يخوض اللقاء وسط تلاحم شديد للمباريات، وهو ما يؤثر على الحالة البدنية للاعبين، فيما شدد على أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع ويسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه.

ويدخل الأهلي مباراة أسوان اليوم برصيد 6 نقاط بالفوز في مباراتين متتاليتين على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية دون رد.