رياضة | ضربة للأهلي والزمالك في مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة للأهلي والزمالك في مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر اتحاد الكرة على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري بدون جماهير والاكتفاء بأعضاء مجلس الإدارة في الناديين فقط والتي تقام ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري.

ورفض مسئولو الجبلاية فكرة حضور الجماهير لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك قبل تجهيز كل الاستادات وفقًا للنظام الجديد من شركة تذكرتي الذي تم العمل به كأس الأمم الإفريقية 2019.

أصعب مجموعة للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يهدد تصنيف الأندية في قارة إفريقيا خلال آخر 5 سنوات وقوع الأهلي أو الزمالك في مجموعة نارية خلال دور المجموعات من تدوري أبطال إفريقيا خاصة أن اللوائح الجديدة تنص على إمكانية وقوع أصحاب نفس البلد في مجموعة واحدة.

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

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المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل

ويتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي والذي يتواجدون معه المستوى الأول بينما ستكون أصعب مجموعة الوقوع مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الزمالك من المستوى الثاني والرجاء من المستوى الثالث وشبيبة القبائل الجزائري من المستوى الرابع.

و أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.