رياضة | الأهلي يعود من أسوان غدا بعد تدريب قوي للغائبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود من أسوان غدا بعد تدريب قوي للغائبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة من أجل التقاط الأنفاس في ظل تلاحم المباريات.
ويواجه الأهلي نظيره أسون عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق الفوز أمام سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية دون رد، حيث يخوض اللقاء برصيد 6 نقاط.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة أسوان، المقرر لها الثالثة عصر اليوم بأسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري العام، مرانهم صباح اليوم على ملعب التتش.
وشارك في المران: صالح جمعة وسعد سمير ومحمد محمود وعلي لطفي وعمار حمدي وحسين السيد.
واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، وفقا للبرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، لتجهيز الغائبين عن مباراة اليوم للمرحلة المقبلة.