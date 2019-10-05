رياضة | راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي عقب مباراة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي عقب مباراة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة أسوان التي تقام اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة لالتقاط الأنفاس بعدما شهدت الفترة الماضية تلاحما في المباريات ما بين المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري بعد تغلبه على سموحة والإنتاج الحربي خلال الجولتين الماضيتين.