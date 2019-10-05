رياضة | بعد صالح جمعة.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صالح جمعة.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن العلاقة بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، وعدد من نجوم القلعة الحمراء متوترة للغاية بسبب تواجد البعض منهم على دكة الاحتياط أو الخروج من حسابات المدرب.

ولعل من أبرز الأزمات التي واجهت الفريق في الفترة الأخيرة غياب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عن التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية لفايلر ووجود علاقة متوترة بين الطرفين.

التوتر الواقع بين فايلر وصالح جمعة جعل الأخير يطالب بالرحيل عن المارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة ومطالبة وكيله بالبحث عن عرض في أحد الدوريات الأوروبية سواء في البرتغال أو اليونان أو أي دوري.

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وجاءت الأزمة الثانية والتي انتشرت بشكل كبير مع الحارس علي لطفي الذي يستغرب من خروجه من دائرة الضوء في الأهلي والابتعاد عن التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية بسبب تواجد محمد الشناوي وشريف إكرامي.

ويدرس علي لطفي الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، من أجل خوض فرصة جديدة للعب، في الوقت الذي وعده فايلر بمنحه فرصة المشاركة في المباريات المقبلة في حال توفر ذلك.