رياضة | تهرب ميسي الضريبي يكلف برشلونة غاليا في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهرب ميسي الضريبي يكلف برشلونة غاليا في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني أزمة كبيرة خلال المشاركة مع العملاق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافادت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن ميسي قد يواجه ميسي مشاكل في الدخول إلى بريطانيا في حال وقع برشلونة مع خصم بريطاني في دوري الأبطال.

واشارت الصحيفة إلى أن تهرب ميسي من الضرائب قد يحرمه من السفر مع الفريق لإنجلترا حال مواجهة أي فريق إنجليزي بدوري الأبطال لأنه مدان بالتهرب الضريبي وهذا بسبب خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني في قمة صعبة على الفريق الكتالوني ومدربه إرنستو فالفيردي الذي يوجه سيل حاد من الانتقادات