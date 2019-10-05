رياضة | زيدان يصدم نجوم ريال مدريد بقرارت جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم نجوم ريال مدريد بقرارت جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريـال مدريد الإسباني في وضع قواعد جديدة لزيادة التزام اللاعبين من أجل العودة إلى المسار الصحيح.

وكشفت صحيفة "شبورت بيلد" الألماني عن أن إدارة النادي قرر إجبار نجوم ريـال مدريد الحضور إلى مركز التدريب بفترة لا تقل عن 45 دقيقة على موعد بدء التدريبات.

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وأشارت إلى أن من يتأخر خمس دقائق، ستفرض عليه غرامة مالية قدرها 250 يورو ويرتفع هذا المبلغ إلى 500 يورو في حال التأخر 15 دقيقة أما من لم يحضر للتدريبات بالمرة، فستفرض عليه غرامة قدرها 3000

وطلب ريال مدريد من اللاعبين وضع هواتفهم المحمولة في وضع صامت طيلة تواجدهم في النادي وأتوبيس الفريق مهددًا بغرامة قدرها 250 يورو، وسيتضاعف المبلغ إلى 1000 يورو في حال تكرر الأمر.