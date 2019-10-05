رياضة | زيدان وبنزيما أمام غرناطة.. اختبار من نوع خاص في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان وبنزيما أمام غرناطة.. اختبار من نوع خاص في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ريال مدريد اختبارا هاما أمام غرناطة في الرابعة عصر اليوم "توقيت مصر" في الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا في عددها الصادر اليوم: "ريال مدريد - غرناطة ، نحو الحفاظ على الصدارة في البرنابيو، يستقبل البلانكوس الوصيف عازمين على الحفاظ على الصدارة قبل فترة التوقف الدولي".

وتابعت: "يلتقي المتصدر والوصيف في سانتياجو برنابيو، يستقبل المتصدر ريال مدريد منافسه غرناطة، المصنف ثانياً بنقطة أقل، عازماً على الحفاظ على الصدارة قبل فترة التوقف الدولي، رجال زيدان هم الوحيدون الذين لم يهزموا في المسابقة ويخوضون اليوم مباراة صعبة ضد أحد أفضل الفرق في الليجا حتى الآن".

وواصلت: "لن يتمكن المدرب الفرنسي من الاعتماد على أسينسيو وميندي وناتشو ومارسيلو أو كورتوا، وقد استدعى 19 لاعباً، بينهم أفضل هداف مدريديستا، كريم بنزيمة، سجل المهاجم الفرنسي خمسة أهداف في الليجا ويواجه منافساً سجل ضده الأهداف في المواجهات الأربع الأخيرة في البرنابيو".

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واستكملت: "بالإضافة إلى عدم خسارته في الدوري، يستقبل البلانكوس غرناطة عازمين على الحفاظ على نظافة الشباك للجولة الرابعة على التوالي، بعدما حققوا ذلك ضد إشبيلية وأوساسونا وأتلتيكو، في الليجا، حقق ريال مدريد انتصارين في الديار (ليفانتي وأوساسونا) وتعادلاً (بلد الوليد)".

واختتمت الصحيفة: "من جانبه، يعود غرناطة إلى البرنابيو بعد عامين في دوري الدرجة الثانية، بعد صعوده إلى دوري الدرجة الأولى، يقدم الفريق الأندلسي موسماً رائعاً، حصد رجال دييغو مارتينيز 14 نقطة (أربعة انتصارات وتعادلين وهزيمة) وقد حافظوا على سجل خالٍ من الهزائم خارج الديار".