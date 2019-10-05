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رياضة | ضربة موجعة لأحلام ليفربول

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تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة من أياكس أمستردام الهولندي الذي بدأ في تأمين نجمه المغربي حكيم زياش من إغراءات الريدز.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أياكس أزال الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد زياش عند تجديده ليحرمه من الانتقال لأي أندية أخرى.

وكان زياش هدفًا لليفربول وآرسنال، خاصة في ظل تألقه مع فريقه الهولندي، ومساهمته في تتويجه بالثنائية المحلية والتأهل لنصف نهائي الموسم الماضي بعد الإطاحة بريال مدريد ويوفنتوس.

وأعلن أياكس في وقتٍ سابق، تمديد عقد حكيم زياش إلى عام 2022.

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