رياضة | ضربة موجعة لأحلام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لأحلام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة من أياكس أمستردام الهولندي الذي بدأ في تأمين نجمه المغربي حكيم زياش من إغراءات الريدز.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أياكس أزال الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد زياش عند تجديده ليحرمه من الانتقال لأي أندية أخرى.

وكان زياش هدفًا لليفربول وآرسنال، خاصة في ظل تألقه مع فريقه الهولندي، ومساهمته في تتويجه بالثنائية المحلية والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الإطاحة بريال مدريد ويوفنتوس.

وأعلن أياكس في وقتٍ سابق، تمديد عقد حكيم زياش إلى عام 2022.