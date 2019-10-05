الامارات | صحيفة الأس: الاسباني بيدرو كوندي يكتسح الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الأس: الاسباني بيدرو كوندي يكتسح الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت صحيفة "الآس" الاسبانية بالمهاجم بيدرو كوندي الذي قاد فريقه بني ياس مساء أمس للفوز على الوحدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ونصبت الصحيفة كوندي رجلاً للمباراة وأكدت أنه لعب الدور الأبرز على مدار الشوطين بتسجيله لرباعية فريقه ولوحده، واختارت عنواناً لمقالها: " بيدرو كوندي يكتسح الوحدة في وجود المهاجم الاسباني الاخر كارليتوس".

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وكان بني ياس حول تأخره بهدف لفوز بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين في استاد الشامخة ليضع الفريق النقطة الخامسة في رصيده بينما تجمدت نقاط الوحدة عن ثلاث.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم فريق قرطبة السابق بيدرو كوندي غاب عن التسجيل في الجولتين الأولى والثانية من الدوري لكنه احتاج لمباراة واحدة فقط من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.