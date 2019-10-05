صدمة قوية في الجزيرة الإماراتي بسبب كينو

السبت 5 أكتوبر 2019

تعرض فريق الجزيرة الإماراتي لصدمة موجعة عقب إصابة البرازيلي ماركوس كينو، خلال المواجهة التي خاضها مع ​شباب الأهلي دبي​ بالجولة الثالثة من ​دوري الخليج العربي​ والتي انتهت بالتعادل السلبي.



واعلن الحساب الرسمي للنادي على موقع " تويتر " : ان نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم فريق الجزيرة ماركوس كينو، بعد مباراة الجزيرة وشباب الأهلي، كشفت عن إصابته بتمدد في الرباط الداخلي، ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى".

وأشار النادي الى أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع".