لاعب الزمالك المصري يتعرض لقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة

السبت 5 أكتوبر 2019
تعرض الاعب محمود عبد العزيز، نجم نادي الزمالك المصري، لقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة في تاريخه الكروي، عقب أن اثبتت الفحوصات الطبية صحة ذلك.
وتعرض عبدالعزيز للاصابة في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة فريقه أمام مصر المقاصة والتي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.
وهذه المرة هي الثالثة التي يتعرض خلالها اللاعب لنفس الإصابة خلال مسيرته حيث سبق وتعرض لها مرة بقميص الإسماعيلي وأخرى مع سموحة.
وتتجه نية الزمالك الى ارسال اللاعب إلى ألمانيا للخضوع إلى العملية الجراحية.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط متساويا مع الأهلي الوصيف وبيراميدز المتصدر بفارق الأهداف.
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