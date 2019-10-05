تقرير: كورتوا الأسوا في ريال مدريد منذ انطلاقة الميرنجي

السبت 5 أكتوبر 2019
نشرت صحيفة الاس الإسبانية تقريرا موسعًا ومقارنة مركزية بين ثيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الحالي، وكيلور نافاس السابق، مشيرة أن الأول هو صاحب أسوأ انطلاقة مع الميرنجي.
وقالت "اس" إن الحارس البلجيكي 59 هدفاً حتى الان في 43 مباراة، بينما كان الحارس الكوستا ريكي قد تلقى 31 هدفاً فقط في نفس عدد المباريات، ليكون معدل تلقي كورتوا للاهداف هو هدف كل 65 دقيقة، بينما يتلقى نافاس هدف كل 90 دقيقة.
وكان نافاس قد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 20 مباراة من اصل اول 43 مباراة لعبها، بينما لم يحافظ كورتوا سوى على شباكه نظيفة سوى 12 مرة، ليكون معدل انقاذه للكرات هو الاسوأ في الدوري الاسباني بمعدل 62.1 بالمئة مقارنة ب 80 بالمئة لايان اوبلاك الذي يعد الافضل في الدوري الاسباني.
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