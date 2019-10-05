ريبيري يحصد لقب لاعب الشهر في الدوري الايطالي

السبت 5 أكتوبر 2019
حصد الفرنسي فرانك ريبيري، نجم فيورنتينا، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، عن شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكالتشيو على "تويتر"، اليوم السبت.
وجاء ذلك عقب الأداء المذهل لجناح بايرن ميونخ السابق، في انطلاقة موسمه الأول بإيطاليا.
وشارك ريبيري في 5 مباريات بقميص الفيولا، خلال الشهر الماضي، حيث تمكن من تسجيل هدفين وصنع آخر.
جدير بالذكر أن ريبيري (36 عامًا) انضم لصفوف فيورنتينا، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ.
وحظي ريبيري بمسيرة مميزة مع العملاق البافاري، كانت أبرز محطاتها عام 2013، عندما حقق الثلاثية التاريخية "البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا".
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