ليفربول يطمح لكسر عقدة "انفيلد" أمام ليستر سيتي اليوم

السبت 5 أكتوبر 2019

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة الثامنة، والتي يتصدرها صدام ليفربول وليستر سيتي على ملعب الأنفيلد.



ولم يخسر ليفربول في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري أمام ليستر سيتي، منذ الخسارة 2-0 أمام الثعالب في شهر مايو من عام 2000.

ويعد ليستر سيتي الفريق الوحيد إلى جانب مانشستر سيتي، اللذان نجحا في الخروج بنقاط من ملعب الأنفيلد في الدوري الموسم الماضي.

ولم يتمكن ليستر سيتي من تفادي الهزيمة في مباراتين متتاليتين أمام ليفربول في الدوري، منذ أن تفادى الخسارة في 7 مباريات بين شهر ديسمبر من عام 1996 ومايو من عام 2000.

ولم يخسر ليفربول في آخر 43 مباراة خاضها في الدوري على ملعبه، وهي أطول مسيرة حالية بدون هزيمة لفريق على ملعبه في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهي ثاني أطول مسيرة لليفربول، منذ أن تفادى الهزيمة في 63 مباراة في الفترة بين شهر فبراير من عام 1978 وديسمبر 1980، والتي انتهت حينها على يد ليستر سيتي بالذات.

ويمر ليفربول حاليًا بمسيرة تتألف من 16 انتصارًا متتاليًا في الدوري، وهي ثاني أطول سلسلة متتالية من الانتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي، خلف رقم مانشستر سيتي الذي حقق 18 انتصارًا بين أغسطس وديسمبر من عام 2017.

ويعد ليفربول ثاني فريق يتمكن من الفوز بأول 7 مباريات في عصر البريميرليج في الموسم، حيث سبق وأن حقق تشيلسي الفوز في أول 9 مباريات في موسم 2005- 2006، وتوج حينها بلقب الدوري.

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وسبق وأن حقق ليفربول الانتصار في أول 7 مباريات في الدوري في موسم 1990- 1991، وحينها أنهى الليفر الموسم في المركز الثاني خلف آرسنال.

وبشكل عام، لم يخسر ليفربول في آخر 24 مباراة خاضها في الدوري، وكانت أطول سلسلة للريدز بدون هزيمة في الدوري، 31 مباراة في الفترة بين شهر مايو من عام 1987 ومارس من عام 1988.

وعلى الجانب الآخر، جمع ليستر سيتي 31 نقطة في الدوري منذ تولي المدرب بريندان رودجرز المهمة الفنية للفريق، ولا يتفوق عليه في تلك الفترة سوى ليفربول بـ49 نقطة ومانشستر سيتي بـ46 نقطة.

ويتطلع ليستر سيتي لتحقيق أكثر من 4 انتصارات في أول 8 مباريات في الموسم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد عام 1930.

وحقق ليستر سيتي انتصارًا وحيدًا في آخر 23 مباراة خاضها في الدوري خارج ملعبه أمام الست الكبار، وكان ذلك بهدف نظيف على تشيلسي في شهر ديسمبر من عام 2018.

وهذه هي أول عودة لرودجرز إلى ملعب الأنفيلد منذ الرحيل عن ليفربول في شهر أكتوبر من عام 2015، ويعد المدرب السابق الوحيد لليفربول الذي حقق انتصارًا في الدوري على الريدز في الأنفيلد هو روي هودسون، وكان ذلك في عام 2012 رفقة وست بروميتش.

ومنذ أول مباراة لرودجرز مع ليستر سيتي في شهر مارس الماضي، سجل مهاجم الثعالب جيمي فاردي أهدافًا في الدوري الإنجليزي أكثر من أي لاعب آخر، وذلك بواقع 14 هدفًا في 17 مباراة.