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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ونادي مصر

ينطلق موعد مباراة الزمالك ونادي مصر يوم الأحد القادم الموافق 6-10-2019 على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر حيث يملك الفريق الأبيض فى رصيده 6 نقاط احتل بهما المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصرى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى والمقاصة فى الأسبوع الثانى.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر حيث تنقل قناة " on sport " مباراة الزمالك ضد نادى مصر.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر حيث تغلب الأبيض على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثانية على ستاد السلام.

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موعد مباراة الزمالك ونادي مصر

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر حيث فاز الفريق الأبيض فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر جيث يبجث الفريق الأبيض بقيادة مديره الفنى الصربى "ميتشو" إلى تصحيح المسار والأداء السلبي الذى ظهر عليه الأبيض فى الجولة الماضية وأدى إلى سخط وغضب العديد من جماهير الأبيض.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر وتعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لإصابة قوية فى الجولة الماضية أمام مصر المقاصة حيث تورمت "ركبته" فى ظل اشتباه إصابته بالصليبى الأمر الذى لم يحدده مسئولى الزمالك حتى هذه اللحظة.