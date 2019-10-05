شكرا لقرائتكم موعد مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المصري ضد الاتحاد السكندري



يحل فريق الاتحاد السكندرى، ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الجيش السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراه المصري ضد الاتحاد السكندري



و حقق المصرى الفوز على نظيره الاسماعيلى بثلاث اهداف مقابل هدف، بينما الاتحاد الاسكندرى نجح فى الفوز على الجونة بهدف نظيف أحرزه محمود رزق فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

المصري ضد الاتحاد السكندري

أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى اختيار 20 لاعباً للدخول بمعسكر مغلق غدا استعداد لخوض مباراة المصرى البورسعيدى وجاءت القائمة تضم كلاً من : عماد السيد و محمود الزنفلى فى حراسة المرمى.

الدفاع : إسلام جمال و محمود رزق وويلسون و السيد سالم و أسامه العزب و محمود شعبان و مروان النجار.

الوسط : أحمد نبيل "مانجا " و كريم الديب و هشام محمد و خالد الغندور و نور السيد و أحمد رفعت وأيمن غباشى.

الهجوم : رزاق سيسيه و حجى و خالد قمر و أوميد أوكوى.

ويغيب عن اللقاء كلاً من : صبحى سليمان و عمرو خليل و بناهينى و محمد راشد و مروان عطيه و أحمد شلبى و يوسف حسن و محمد أنور و جدو و صبرى رحيل.

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المصري ضد الاتحاد السكندري



وخاض الاتحاد السكندرى مرانه الاربعاء الماضى على ملاعب النادى بسموحة استعدادًا للقاء زعيم الثغر أمام النادى المصرى المقرر اليوم السبت على ملعب الجيش الثالث بالسويس

ورفض طلعت يوسف المدير الفنى للفريق منح اللاعبين راحة واستأنف التدريبات استعدادًا للمصرى البورسعيدى عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف أحرزه محمود رزق فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الجونة تدريبات استشفائية بينما يشارك باقى اللاعبين فى التدريبات الجماعية ليكونوا جاهزين للقاء المصرى.

وأكد طلعت يوسف أن مباراة المصرى المقبلة صعبة للغاية ولابد من الاستعداد لها بكل جدية حتى لا يحقق زعيم الثغر نتيجة جيدة.

ومن المنتظر أن يعود كريم الديب إلى التدريبات الجماعية عقب شفائه من آلام العضلة الضامة.

المصري ضد الاتحاد السكندري



وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام المكلفين بإداراة مباراة المصري والاتحاد السكندري اليوم السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وتقرر إسناد مباراة المصري والاتحاد السكندري للحكم أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وأحمد العدوي رابعا.