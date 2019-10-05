شكرا لقرائتكم مدرب أسوان عن التحكيم مع الأهلى: "إحنا كدة كدة بنتظلم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان في تصريحات خاصة لسوبر كورة، أن جميع لاعب الأهلي يشكلون خطورة على أسوان قائلا" عامل حساب لاعبي الأهلي من أول عم حارس" عامل المهمات بالفريق، وذلك فى المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت فى الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام في نسختها رقم 61.

وعن قلقه من الأداء التحكيمي قال مدرب أسوان: عامة أنا لو بلاعب آخر فريق في الدوري بتظلم ده عادي إحنا ملناش ديه، أو حد يتكلم أو يدافع عننا فما بالك بأهلي أو زمالك، ولكن في النهاية أنا بطلب العدالة مش أكثر.

Advertisements

وعاد نادي أسوان إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم في دوري القسم الثاني حيث نجح مجدي عبد العاطي في تصحيح مسار تماسيح النيل ليعود إلى الدوري العام بعد النتائج الطيبة التي قدمها في المظاليم.

كان أسوان قد خسر في مباراة الجولة الاولى أمام مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، فيما تعادل تماسيح النيل سلبيا مع نادي مصر في الجولة الثاتية ليحصد أول نقطة بعد العودة للدوري العام.