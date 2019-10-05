شكرا لقرائتكم مدرب أسوان عن التحكيم مع الأهلى: "إحنا كدة كدة بنتظلم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وعن قلقه من الأداء التحكيمي قال مدرب أسوان: عامة أنا لو بلاعب آخر فريق في الدوري بتظلم ده عادي إحنا ملناش ديه، أو حد يتكلم أو يدافع عننا فما بالك بأهلي أو زمالك، ولكن في النهاية أنا بطلب العدالة مش أكثر.
وعاد نادي أسوان إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم في دوري القسم الثاني حيث نجح مجدي عبد العاطي في تصحيح مسار تماسيح النيل ليعود إلى الدوري العام بعد النتائج الطيبة التي قدمها في المظاليم.
كان أسوان قد خسر في مباراة الجولة الاولى أمام مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، فيما تعادل تماسيح النيل سلبيا مع نادي مصر في الجولة الثاتية ليحصد أول نقطة بعد العودة للدوري العام.
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