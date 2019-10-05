شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يواجه مالى 8 نوفمبر المقبل فى بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب أول مواجهاته يوم 8 نوفمبر بلقاء منتخب مالى، فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما اوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام مالى يوم 8 نوفمبر فى لقاء الإفتتاح ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 نوفمبر، بينما ستكون مباريات المجموعة الثانية أيام 9 و12 و15 نوفمبر.