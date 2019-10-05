شكرا لقرائتكم أسوان يعلن إذاعة مباراته أمام الأهلى أرضيًا و فضائيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى أسوان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إذاعة مباراته مع النادى الاهلى المقرر لها اليوم السبت أرضياً وفضائياً .

وقال أسوان فى بيان رسمى : " تقديرا من مجلس إدارة نادى أسوان لجماهيره الوفية بالصعيد فقد تمت الموافقة على إذاعة مباراة أسوان والأهلى فى الأسبوع الثالث للممتاز بإستاد أسوان أرضيا وفضائيا فى ظل إقامة المباراة دون حضور جماهيرى طبقا للتعليمات الأمنية الواردة بذلك لمباريات الأسبوع الثالث وهذا خارج عن إرادتنا".

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و يستضيف أسوان نظيره النادي الأهلى مع دقات الساعة الثالثة عصراً تنطلق واحدة من أهم مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري العام، وهى المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، فى الوقت الذي يحاول زهرة الجنوب استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

شهدت قائمة الأهلى عودة الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وضمت قائمة الأهلى كلاً من فى حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.