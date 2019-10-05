شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. مؤمن زكريا يقود الأهلى لآخر فوز على أسوان فى دورى 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى أسوان نظيره النادى الأهلى، فى تمام الثالثة عصراً على ملعب تماسيح النيل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام، وهى المواجهة التى يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدورى العام، فى الوقت الذى يحاول زهرة الجنوب استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

ويراهن فايلر على سياسة التدوير التى يتبعها منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر، لتجنب انخفاض الجانب البدنى للاعبين بسبب ضغط المباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

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على الجانب الآخر يدخل أسوان مواجهة اليوم متسلحاً بعامل الأرض واعتياد لاعبيه على ارتفاع درجة الحرارة، خاصة أن المباراة سُتقام فى الثالثة عصراً وهو الأمر الذى سيمثل عبئا على النادى الأهلى، وسيمنح أسوان أفضلية كبيرة خلال أحداث المباراة، ويحاول أسوان تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد مبكراً عن ذيل جدول الترتيب بعد تحقيق ممثل الصعيد لنقطة واحدة بعد مرور مباراتين فى بطولة الدورى العام.

المواجهة الأخيرة التى جمعت الأهلى وأسوان قبل أن يهبط تماسيح النيل إلى دورى القسم الثانى كانت فى موسم 2017، حيث فاز الأهلى بنتيجة 2 /0 أحرزهما مؤمن زكريا ووليد سليمان.