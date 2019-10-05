شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء والد سيد معوض بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام، اليوم، عزاء والد سيد معوض مدرب منتخب مصر الحالى ونجم الأهلى والإسماعيلى، وذلك بمسقط رأس اللاعب بالفيوم بشارع المدارس، حيث توفى عصر أمس.

ونشر سيد معوض على صفحته بتويترخبر الوفاة قائلاً "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وفاة والدى وحبيبى وأغلى إنسان عندى اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارزقه الجنة وأبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرًا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضى الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".

ويتولى سيد معوض منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدرى فى جهاز يضم أحمد أيوب وطارق مصطفى وأيمن طاهر.