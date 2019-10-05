شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان عن مواجهة الأهلى: عامل حساب كل واحد من أول عم حارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق أسوان عن مواجهة فريقه للنادى الأهلى المرتقبة، المقرر إقامتها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام فى نسختها رقم 61.

وأكد مجدى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن جميع لاعبى الأهلى يشكلون خطورة على أسوان، قائلا "عامل حساب لاعبى الأهلى من أول عم حارس" عامل المهمات بالفريق.

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وعاد نادى أسوان إلى دورى الأضواء والشهرة بعد موسم فى دورى القسم الثانى، حيث نجح مجدى عبد العاطي في تصحيح مسار تماسيح النيل ليعود إلى الدوري العام بعد النتائج الطيبة التي قدمها في المظاليم.

كان أسوان قد خسر فى مباراة الجولة الأولى أمام مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدفين فى مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، فيما تعادل تماسيح النيل سلبيا مع نادى مصر فى الجولة الثاتية ليحصد أول نقطة بعد العودة للدورى العام.