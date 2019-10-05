شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ميتشو يتفوق على جروس فى انطلاقته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتراضات جماهيرية كبيرة واجهها المدير الفنى الصيربى لنادى الزمالك "ميتشو" بعد الأداء الباهت الذى ظهر به الفريق فى ثانى مواجهاته ببطولة الدورى العام أمام المقاصة، والفوز بشق الأنفس على الفريق الفيومى عن طريق مهارة فردية لأحمد سيد زيزو لاعب خط وسط الزمالك.

لم يكن سوء الأداء فقط هو السبب الأول لهجوم جماهير نادى الزمالك على المدير الفنى، لكن خسارة السوبر أمام غريمه التقليدى النادى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين كانت بمثابة ناقوس خطر لدى جماهير الأبيض، فيما يخص ما هو قادم مع المدير الفنى.

المقارنة بين ميتشو وجروس لم تتوقف، خاصة أن السويسرى القائد السابق صاحب بصمة كبيرة مع الفريق بعد نجاحه في تحقيق لقب الكونفدرالية بعد عشرات السنين من الغياب الأفريقى للفريق، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أرقام ميتشو حتى الآن لا تنم على فشل فنى كبير خاصة في ظل ثلاثة نقاط يحصدها الفريق فى مشواره نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2015.

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