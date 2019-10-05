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قصة صور.. "AHR" مثلث الرعب فى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثلث الرعب الأحمر بات المصطلح الانسب الذي يمكن إطلاقه على ثلاثي الهجوم في النادي الأهلي والذى تألق مؤخراً ولمع نجمه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء ليصبح مصدر إزعاج ورهبة لجميع المنافسين محلياً وأفريقياً.

"AHR" وصفة سحرية بخلطة سويسرية متقنة اجتمعت فيها عناصر الفن والمتعة لتقدم أفضل العروض الكروية التي طمأنت الأهلاوية على طوفان الهجوم الأحمر، مكوناتها ليست صعبة "أجاي، حسين الشحات ورمضان صبحي"، هي الوصفة الأكثر فعالية في القلعة الحمراء والتي سجلت حتى الآن خمس أهداف محلية و19 هدفاً في دوري أبطال أفريقيا قبل انطلاق دور المجموعات.

الوصفة السحرية ازدات تألقاً وجمالاً في الفترة الأخيرة وخاصة مع فايلر بعد أن عانى الأهلي كثيراً من العقم التهديفي وأزمة إهدار الفرص أمام المرمى، وويبدو أن السويسري أضفى جمالاً على الثلاثي الهجومي الذي حصل على الدعم الفني والتكتيكي ليظهر بهذا المستوى الرائع.

الخليج 365 يسلط الضوء على ثلاثي الأهلي في الصور التالية:

اجاي ورمضان والشحات
اجاي ورمضان والشحات

 

اجاي وسعد سمير
اجاي وسعد سمير

 

اجاي يحتفل مع اللاعبين
اجاي يحتفل مع اللاعبين

 

اجاي
اجاي

 

الشحات في المباراة
الشحات في المباراة

 

الشحات واجاي
الشحات واجاي

 

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الشحات ورمضان
الشحات ورمضان

 

الشحات يحتفل بهدفه
الشحات يحتفل بهدفه

 

حسين الشحات لاعب الاهلي
حسين الشحات لاعب الاهلي

 

حسين الشحات
حسين الشحات

 

رمضان صبحي يتفاعل مع الجماهير
رمضان صبحي يتفاعل مع الجماهير

 

رمضان صبحي
رمضان صبحي

 

رمضان في تدريبات الاهلي
رمضان في تدريبات الاهلي

 

رمضان في مباراة الزمالك
رمضان في مباراة الزمالك

 

رمضان مع المنتخب الاوليمبي
رمضان مع المنتخب الاوليمبي

 

رمضان
رمضان

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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