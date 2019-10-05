شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحصن ميتشو من الانتقادات بـ"تصريحات" حصد العلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسؤلو الزمالك محاسبة الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للفريق، بالقطعة، بعد الانتقادات التى تعرض لها مدرب الأبيض بسبب الأداء الباهت أمام مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعت الفريقان، على ستاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو، وجاءت الانتقادات لميتشو بسبب تذبذب أداء الفريق واختياراته الخاطئة لبعض العناصر وطريقة اللعب من جانب جمهور الفريق إلا أن إدارة النادى رفضت مبدأ محاسبة المدرب بالقطعة، خاصة إنه خرج من المباراة بالهدف المطلوب وهو تحقيق الثلاث نقاط مع تأكيده على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الفريق الأبيض لم يفز فى مباراتين متتاليتين منذ 2004 كما يحدث حاليا، وهو ما حققه فى النسخة الجارية من بطولة الدورى بالفوز على الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة، وأضاف مرتضى منصور قائلاً: "الزمالك فاز فى مباراتين متتاليتين الأمر الذى لم يحدث منذ 2004 "، وجاءت تصريحات رئيس القلعة البيضاء لتؤكد إنه سيستمر فى دعم ميتشو نحو المحافظة على تحقيق الانتصارات فى الفترة المقبلة مع الحديث معه حول ضرورة تحسن أداء الفريق، خاصة أن الأبيض يرتبط بمواجهات قوية فى المرحلة المقبلة أبرزها مواجهة الأهلى فى قمة بطولة الدورى الممتاز التى ستقام فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة.