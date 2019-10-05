شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحاول تصحيح المسار أمام وادى دجلة فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه وادى دجلة نظيره الإسماعيلى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد النتائج المتذبذبة للناديين منذ إنطلاق المسابقة

خسر دجلة من طنطا بهدف دون رد ثم تعادل مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق، بينما فاز الاسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة .

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ومن جانبه طالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بتحقيق الفوز الاول فى الدوري ليكون بمثابة دفعة معنوية للفريق تساهم فى إزالة الضغوط عن كاهل اللاعبين

بينما شدد الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى على لاعبيه ضرورة العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة من المصرى مشدداً على رفضه التام التهاون والاستهتار باللقاء للعودة للإسماعيلية بالنقاط الثلاث .