شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن إذاعة مباراة الاهلى أرضياً وفضائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى أسوان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إذاعة مباراته مع النادى الأهلى المقرر لها اليوم السبت أرضياً وفضائياً.

وقال أسوان، فى بيان رسمى، "تقديرا من مجلس إدارة نادى أسوان لجماهيره الوفية بالصعيد فقد تمت الموافقة على إذاعة مباراة أسوان والأهلى فى الأسبوع الثالث للممتاز باستاد أسوان أرضيا وفضائيا، فى ظل إقامة المباراة دون حضور جماهيرى، طبقا للتعليمات الأمنية الواردة بذلك لمباريات الأسبوع الثالث وهذا خارج عن إرادتنا".

ويستضيف أسوان نظيره النادى الأهلى مع دقات الساعة الثالثة عصراً تنطلق واحدة من أهم مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى العام، وهى المواجهة التى يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدورى العام، فى الوقت الذى يحاول زهرة الجنوب استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

شهدت قائمة الأهلى عودة الثنائى اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الإنتاج الحربى الماضية، والتى حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وضمت قائمة الأهلى كلاً من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، شريف إكرامى، مصطفى شوبير، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحى، محمد هانى، على معلول، خط الوسط: اليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "أفشة"، حسام عاشور، أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجايى، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحى، جيرالدو.