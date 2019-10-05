منتخب مصر للطائرة يتلقى هزيمته الثانية من كندا في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمته الثانية أمام منتخب كندا بنتيجة 3/ 2 فى الجولة الرابعة بكأس العالم للكرة الطائرة المقام حاليا فى اليابان.

المنتخب الكندي فاز في الشوط الاول 27-25 والثاني 27-25، وفاز المنتخب المصري بالشوط الثالث 25-16 والرابع 25-22، قبل أن يحسم المنتخب الكندي المباراة في الشوط الخامس بنتيجة 9-15.

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وتعتبر هزيمة المنتخب المصري هي الثانية بعد الخسارة من منتخب البرازيل أمس بنتيجة 3/1.

واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة تحقيق الفوز في أول وثاني مواجهاته فى مونديال اليابان على أستراليا ثم إيران على التوالي.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في المونديال بمواجهة منتخب روسيا غدا الأحد في الساعة الرابعة صباحاً.