تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أسوان.. عودة محتملة لديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة أسوان بالدوري. ويستضيف أسوان نظيره الأهلي عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية "أليو ديانج" - حمدي فتحي. ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي.

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