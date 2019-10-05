شاهد.. سعفان الصغير: أتمنى اعتذار جهاد حريشة للإسماعيلي كما فعل للأهلي

طالب سعفان الصغير مدرب حراس المرمي بنادي الإسماعيلي الحكم الدولي جهاد جريشة بالاعتذار للدراويش مثلما اعتذر للأهلي.

وقال الصغير في تصريحات تلفزيونية أتمنى أن جريشة يعتذر لنا بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء لصالح الإسماعيلي واحتسابه لركلة جزاء ثالثة للفريق المنافس.

وكان يدير جهاد جريشة لقاء الإسماعيلي والمصري وانتهت المباراة بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف من ركلات جزاء مقابل هدف للدراويش.

جزاء ثالثة للفريق المنافس.وكان يدير جهاد جريشة لقاء الإسماعيلي والمصري وانتهت المباراة بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف من ركلات جزاء مقابل هدف للدراويش.

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