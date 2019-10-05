مرتضى منصور يُمهد للجمهور إقصاء الزمالك من دوري الأبطال

مَهد المستشار “مرتضى منصور” لجمهور الزمالك ووسائل الإعلام إمكانية إقصاء الفريق من مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بسبب أزمة مباراة جينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ32.

وتفجرت المشكلة مطلع الأسبوع الماضي عندما رفض مسؤولي جينيراسون تغيير موعد ومكان المباراة من يوم السبت 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى يوم الأحد 29 سبتمبر على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وسُربت بعض الأنباء من داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن احتمالية إقصاء الزمالك، وعدم خوضه لمباراة إعادة. (التفاصيل من هنا)

وقال مرتضى منصور، في هذا السياق، خلال حديثه مع برنامج الزمالك اليوم في ساعة مُبكرة من صباح اليوم السبت، وقبل ثلاثة أيام من إعلان الكاف للقرار (8 أكتوبر)، إن إقصاء الزمالك من دوري الأبطال ليس نهاية العالم.

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وأوضح مرتضى منصور “ما الذي سيحدث في حالة خروج الزمالك من بطولة أفريقيا أو صعوده إلى دور المجموعات؟ هل ستتأثر مصر بشيء؟”.

وأكمل “الأهلي سبق وخرج من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز (5-1 في مجموع المباراتين)، ومصر لم تُهد”.

في نفس السياق، وصل يوم أمس الجمعة إلى مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم وإدارة نادي جينيراسون فوت ذلك الفيديو الذي تحدث خلاله مرتضى منصور عن إمكانية تلاعب وتحيز أمين عام الفيفا “فاطمة سامورا” للفريق السنغالي على حساب فريقه.

وبدأت الصحف الأفريقية الناطقة بالفرنسية تنشر تقارير مختلفة حول تلك التصريحات المثيرة للجدل. (التفاصيل من هنا).

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