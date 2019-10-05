اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن NQW

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر مساء اليوم 5 من اكتوبر ضمن منافسات الاسبوع الثامن من بطولة الدوري الاسبانى للمحترفين بث مباشر مباريات اليوم لايف حيث يلتقى كلا من الفريقين Real Madrid vs Granada فى منافسة على الثلاثة نقاط مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد مع غرناطة فى بث مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة فى توقيت الساعة الرابعة عصرا بتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الخامسة مساء بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين .

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الدوري الاسبانى للمحترفين

مباراة ريال مدريد مع غرناطة

توقيت 16:00 فى القاهرة

توقيت 17:00 فى السعودية