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رياضة | ضحية جديدة في برشلونة

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قرر نادي برشلونة الإسباني عدم تواجد فيكتور فالديز المدير الفني لفريق الشباب، في مباراة اليوم بدوري تحت 19 سنة في الوقت الذي تثور فيه التكهنات بشكل رمسي.

وذكر "راديو كتالونيا" أن برشلونة يستعد لرحيل فيكتور فالديز بعد مناقشات قوية مع باتريك كلويفرت مدير أكاديمية لاماسيا.

وتسبب سوء النتائج لفريق برشلونة وبعض المواقف التي صدرت من فالديز ولم تعجب إدارة النادي في تفكير إدارة النادي في رحيله بجانب خسارته مع إنتر ميلان بثلاثية نظيفة في  للشباب.

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