رياضة | محمد صلاح في مهمة الهدف الرابع.. ليفربول يتحدى انتفاضة ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح في مهمة الهدف الرابع.. ليفربول يتحدى انتفاضة ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي في اللقاء الذي يقام بينهما في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة متفوقًا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ويتطلع بقيادة نجمه محمد صلاح إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي

Advertisements

وسجل محمد صلاح طوال مواجهات ليستر سيتي 3 أهداف في 4 مباريات فاز ليفربول في ثلاثة منها وتعادل في لقاء وحيد.

وقدم ليستر سيتي بداية جيدة هذا الموسم بعدما جمع 14 نقطة واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا على الأندية الكبرى مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال.