رياضة | الأهلي لا يتعادل مع أسوان (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي لا يتعادل مع أسوان (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على أسوان في المباراة التي ستقام في الثالثة عصر اليوم السيت ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزين متتاليين على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية دون رد.

ويسعى رجال المدرب السويسري رينيه فايلر للعودة من أسوان بالنقاط الثلاث في رحلتهم للدفاعن عن لقب الدوري والمتوج به في أخر 4 مواسم متتالية.

وعلى مدار تاريخ مباريات الأهلي أمام أسوان في الدوري فقد واجه الفريق الأحمر أبناء الجنوب في 20 مباراة، ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 18 مباراة، بينما خسر في مباراتين فقط، ونجح الأحمر في إحراز 42 هدفًا بشباك أسوان فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.