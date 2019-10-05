رياضة | رسميا.. الأهلي يربح من إصابة مروان محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يربح من إصابة مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشكر لحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بالنادي بعد دورها في ملف إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وذلك على ضوء تلقي إدارة النادي ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي اثناء مشاركته ضمن صفوف منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2017.

وشكر الأهلي الزيني على جهودها في حصول النادي على رخصة ناد محترف كأول ناد في مصر يحصل عليها منذ بدء تطبيق نظام تراخيص الأندية بجانب جهدها في احتفاظ النادي برخصة الأندية المحترفة لمدة 6 سنوات.

أصعب مجموعة للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يهدد تصنيف الأندية في قارة إفريقيا خلال آخر 5 سنوات وقوع الأهلي أو الزمالك في مجموعة نارية خلال دور المجموعات من تدوري أبطال إفريقيا خاصة أن اللوائح الجديدة تنص على إمكانية وقوع أصحاب نفس البلد في مجموعة واحدة.

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

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المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل

ويتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي والذي يتواجدون معه المستوى الأول بينما ستكون أصعب مجموعة الوقوع مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الزمالك من المستوى الثاني والرجاء من المستوى الثالث وشبيبة القبائل الجزائري من المستوى الرابع.

و أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.