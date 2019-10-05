رياضة | برشلونة يكشف عن إمكانية التعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف عن إمكانية التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية تجديد المفاوضات للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال كاردونر في تصريحات إعلامية"نحن نبحث دائمًا عن الأفضل ونيمار لديه شخصية رائعة وعلاقة قوية مع اللاعبين ولكننا لا نستطيع التعاقد معه دون التخلي عن بعض اللاعبين كما أنّ باريس لم يكن يرغب في بيعه".

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وتحدث أيضًا عن الفرنسي أنطوان جريزمان، واضاف: "جريزمان لاعب كبير وبدايته مميزة مع برشلونة ولكنه بحاجة للتأقلم ولا يوجد أزمة بينه وبين ليونيل ميسي لأن الأخير يقدر قيمة الصداقة ويحترم زملائه داخل الملعب. أعتقد أنهما سيتواصلان بصورة جيدة ويتفاهمان".

واختتم: "عثمان ديمبيلي لاعب مختلف وموهوب وزملائه يدافعون عنه لأنه لا يعرف كيف يدافع عن نفسه بسبب صغر سنه. إنه يمتلك طريقة مميزة في اللعب ولا نمتلك أي خطة للتخلي عنه".