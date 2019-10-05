رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ضيفه غرناطة في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

وتشهد قائمة الفريق الملكي في مبارة اليوم عدة غيابات أبرزها مارسيلو وكورتوا وناتشو ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

ويبحث ريال مدريد عن الفوز في مباراة اليوم للانفراد بصدارة الليجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطو

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حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: كارفخال - فاران - راموس - ميليتاو

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم: جاريث بيل - كريم بنزيما - إيدين هازارد