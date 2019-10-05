شكرا لقرائتكم وفاة والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي صباح اليوم والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الذى تولى مسئوليتها فى الفترة الأخيرة . وكان اتحاد الكرة قرر اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر، الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وفهيم عمر و و حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا. Advertisements قسم الشئون المالية: حسام طه قسم الشئون القانونية: صلاح البرى المعد البدنى: سامى فاروق العلاقات العامة: حسام الجوهرى

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