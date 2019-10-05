شكرا لقرائتكم ميتشو يجرى تعديلات طارئة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على إجراء بعض التعديلات على تركيبة الفريق أمام نادى مصر، فى المباراة التى ستقام غدا الأحد، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى سيبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة حصد النقاط الثلاث للاستمرار فى التواجد فى مقدمة الترتيب حيث يتواجد الأبيض فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، خلف بيراميدز والأهلى المتواجدان فى المركزين الأول والثانى بنفس الرصيد من النقاط ويتفوقان بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض.

وتعد تعديلات ميتشو على رأسها التغييرات الاضطرارية، حيث سيعود للاعتماد على أحمد سيد زيزو فى مركز الوسط بجوار التونسى فرجانى ساسى لتعويض غياب طارق حامد عن لقاء الغد للإيقاف بعد حصوله على إنذارين أمام المقاصة ما أدى إلى طرده عقب نهاية المباراة، حيث جاء الإنذار الأصفر الثانى له عقب الدخول فى مشادة مع حسنى فتحى قائد الفريق الفيومى ولاعب الأبيض السابق عقب اللقاء، وهو ما سيحرم الفريق الأبيض من جهوده غدا نتيجة إيقافه لذلك سيعتمد ميتشو على ساسى وأحمد زيزو فى الوسط، خاصة فى ظل تأكد غياب محمود عبد العزيز عن الفريق فى ظل إصابته القوية فى الركبة بعد مشاركته كبديل أمام المقاصة وخروجه فى الدقيقة 90 لعدم قدرته على استكمال اللقاء وسيخضع لأشعة خلال الساعات الجارية، لتحديد حجم الإصابة.

فيما سيعود ميتشو لغربلة الخط الأمامى للزمالك حيث يدرس عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى التشكيل الأساسى بجانب عودة الاعتماد على كريم بامبو بعد غياب الثنائى الأخير عن المشاركة فى الفترة الأخيرة بينما شارك بن شرقى كبديل أمام المقاصة ويدرس ميتشو الاعتماد عليهم خلف مصطفى محمد مع وجود مفاضلة بينهم مع إمكانية الدفع بأوباما عقب تعافيه من إصابة الركبة.