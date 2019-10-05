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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: مباراة الأهلى و الزمالك بدون جمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مسئولو اللجنة الخماسية أنه سيتم حضور الجماهيري للمباريات عقب الانتهاء من تجهيز الإستادات بأجهزة خاصة لإستخدام نظام تذكرتي ودخول الجماهير إليكترونيا كما كان يحدث فى بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين وحققت نجاح باهر فى البطولة نال إشادة الاتحاد الأفريقي ومسئولو المنتخبات المشاركة فى البطولة وصلت لمطالبة البعض بتطبيق هذا النظام فى بلدانهم.
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