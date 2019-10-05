شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي صباح اليوم، والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة. وكان اتحاد الكرة قرر اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى.

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