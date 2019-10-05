المصرى البورسعيدى "طمعان" فى الاتحاد السكندري باستاد السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين دائماً، ويمر الفريقين بمرحلة من الانتعاشة سواء على الصعيد المحلى أو بمنافساتهم الافريقية والعربية .
وافتتح المصرى مشواره بالدوري بالتعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق ثم فاز على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالإضافة لتأهله لملحق الكونفدرالية بعد الاطاحة بماليندى بطل زنجبار بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 7-2 بمجموع المباراتين .
وعلى نفس الوتيرة افتتح زعيم الثغر رحلة الدوري بالخسارة من الزمالك بهدف دون رد ثم إنتفض سيد البلد وحقق فوزاً على الجونة بهدف دون رد فضلا عن حصده بطاقة التأهل لثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال عقب الاطاحة بالعربى الكويتى بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 3-0 بمجموع المباراتين .
ومن جانبه طالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة رحلة تجميع النقاط فى مستهل مسابقة الدوري لإكتساب دفعة هائلة تكون سبباً فى انهاء المسابقة بالمربع الذهبى بينما حذر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه من قوة فريق المصرى مطالباً إياهم بالتركيز من أجل حصد النقاط الثلاث للمرة الثانية على التوالى .
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