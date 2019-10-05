شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر الليلة استعداداً لمواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك استعداداته اليوم السبت، على ملعبه، استعدادا لمواجهة نادى مصر، فى المباراة التى ستقام غدا الأحد، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى سيبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة حصد النقاط الثلاث للاستمرار فى التواجد فى مقدمة الترتيب حيث يتواجد الأبيض فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، خلف بيراميدز والأهلى المتواجدان فى المركزين الأول والثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن الفارس الأبيض.

وحرص الصربى ميتشو على الحديث مع لاعبى الزمالك حول غلق صفحة مباراة المقاصة التى جمعت الفريقان يوم الخميس الماضى، فى الجولة الثانية بالدورى، بعد تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خاصة عدم استغلال الكرات الطولية التى طالب بتنفيذها خلف مدافعى الفريق الفيومى ولذلك دفع بالمغربى خالد بوطيب بدلاً من إمام عاشور خلال الشوط الأول من اللقاء لاستغلالها بعد إصابة عاشور فى الأنف ولكن دون جدوى حقيقة، حيث جاء هدف فوز الزمالك من مجهود فردى لأحمد سيد زيزو جناح الفريق، الذى توغل وسدد فى مرمى الفريق الفيومى ليخطف الثلاث نقاط لفريقه.

كما حرص ميتشو على الحديث مع لاعبى الأبيض عن ضرورة البحث دائمًا عن تأمين هدف الفوز خاصة بعد أحداث مباراة المقاصة التى شهدت توتر فى نهايتها وكاد الفريق الفيومى أن يخطف هدف التعادل فى أخر دقيقة من عمر الوقت بدل الضائع من تسديدة تألق محمد عواد حارس الفريق فى إبعادها عن مرماه.