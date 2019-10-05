تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة أسوان، في المباراة التي تقام في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي.. في حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي “أفشة”. خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي

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